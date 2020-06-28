Живая «пробка»: в Шереметьево выстроилась огромная очередь

Большая очередь людей образовалась на входе в один из терминалов в московский аэропорт Шереметьево. Пассажиры сняли на видео толпу людей, которые стоят друг за другом с чемоданами. Некоторые из них даже без средств индивидуальной защиты, без перчаток и масок. Очередь растянулась на несколько метров: люди стоят в здании и при входе в терминал, некоторые даже вдоль парковки.

Видео было опубликовано в Сети.

Ранее Росавиация предложила возобновить полеты со стран СНГ, но с учетом эпидемиологической обстановки в каждой стране. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, международные полеты могут возобновиться в июле, после того, как в ведомстве будут убеждены в безопасности авиаперевозок внутри страны.