«С иголочки»: Путин похвалил военных за возведение медцентров

Президент России Владимир Путин похвалил работу военных строителей, которые в кратчайшие сроки возвели 16 медицинских центров.

Он отметил, что работу военные выполнили качественно, быстро и эффективно, показав, что Россия смогла восстановить военно-строительную отрасль.

«Что называется, по мановению волшебной палочки 16 центров сразу построили. Меньше, чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, прям современные центры, с полным оборудованием», — отметил Путин.

Отвечая на вопрос о том, как Минобороны смогло возвести центры в столь короткие сроки, ведь строительную документацию могут утверждать более года, президент отметил, что военные делают свою работу качественно и им «некогда рассусоливать», рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Примером образцового военного строителя он назвал Дмитрия Карбышева – крупного ученого, фортификатора, бывшего царского офицера, позже служившего в армии СССР. Карбышев, попав в плен к немцам во время Великой Отечественной войны, отказался переходить на их сторону, за что был предан мученической смерти.