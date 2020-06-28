Полиция Глазго раскрыла личность устроившего резню постояльца отеля

Преступник, напавший на постояльцев гостиницы в центре Глазго в Великобритании с ножом, оказался 28-летним выходцем из Судана. Соответствующую информацию сообщила шотландская полиция, которой удалось установить личность злоумышленника.

Правоохранительные органы указали, что имя нападавшего также может быть раскрыто. По имеющимся данным, преступника, погибшего на месте преступления после открытия полицейскими огня при попытке задержания, звали Бадреддин Абдалла Адам.

В ходе инцидента были ранены шесть человек, включая одного полицейского. Согласно данным телеканала «Скай ньюс», персоналу гостиницы «Парк инн» поступали жалобы на неадекватное и тревожащее поведение одного из постояльцев.

СМИ также утверждают, что нападавший перед атакой постояльцев звонил в миграционную службу и находился на территории страны в ожидании разрешения остаться.

Ранее поступала информация о возможной смерти трех человек в результате инцидента.