«Россия все переживет и выстоит»: Путин о преодолении пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна справится с пандемией COVID-19 с минимальными потерями.

«Я думаю, что Россия все переживет, переможет и выстоит, вопрос только - какой ценой?», –сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства вспомнил 90-е годы, когда гуманитарная помощь отправлялась не в связи с природными явлениями или катастрофами, а как беднейшей стране мира.

«Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода», - отметил он.

А сейчас, по словам российского лидера, ВВП страны увеличился почти вдвое с 1999 года по 2019.

Также он заявил, что сохранение жизни и здоровья людей являются абсолютными приоритетом, а все остальные проблемы решатся потом.

По мнению Путина, «то, что было сделано в экономике в последние годы» позволит России выйти из пандемии «с минимальными потерями». Инфляция, по словам президента, в ближайшем будущем составит около 4%.