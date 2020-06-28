Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

Ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до 7% и ниже, считают эксперты. На показатель влияет ключевая ставка ЦБ, регулятора и государственные программы льготных кредитов.

Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА и агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Помешать этому могут вторая волна коронавируса или новые «черные лебеди».

Ставка Банка России сейчас находится на рекордном уровне в 4,5%. В связи с этим снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, уменьшились инфляционные ожидания населения и бизнеса. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте она была сохранена на уровне 6%. До этого с октября 2019 года понижалась шесть раз подряд. Вслед за ключевой ставки ЦБ ежемесячная по ипотеке также снижалась начиная с прошлого года. В феврале она достигла 8,69%, следующее снижение произошло в апреле.