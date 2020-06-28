«Грязная возня»: в МИД отреагировали на заявления главы Праги-6 о сносе памятника Коневу
Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля.
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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о сносе памятника маршалу Коневу в столице Чехии.
Коларж ранее беспочвенно утверждал о том, что в сносе памятника якобы виновата Россия из-за «отказа» посольства нашей страны разместить его на своей территории.
«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», - приводит слова Захаровой ТАСС.
Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля. СК РФ завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России.