Сильнейший ветер и град: буря прошлась по селам под Новосибирском

Жители Новосибирской области в эту субботу подверглись масштабной атаке разбушевавшейся непогоды, обрушившейся на города и села региона.

Кадры стихии в действии и ее удивительных или разрушительных последствий показали многочисленные пользователи социальных сетей.

Так, в селе Шаричино Сузунского района около получаса свирепствовал ураган, оборвавший провода линий электропередач и поваливший несколько деревьев.

В селе Верх-Ирмень буря оказалась еще серьезнее. Сильнейшие порывы ветра в населенном пункте сорвали крышу местного кафе. О пострадавших в ходе инцидента пока информации нет.

В Ордынском районе же жителей впечатлил объем выпавшего накануне града. Размеры осадков, к счастью, оказались не слишком крупными, однако лед с земли можно было собирать полными пригоршнями.