Путин оценил сделанное для экономики за последние годы

Президент России Владимир Путин заявил, что есть надежда на выход из ситуации с минимальными потерями для экономики. Этого удалось достичь благодаря сделанному властями за последние годы.

«Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявлял, что эпидемия коронавирусной инфекции нанесла сильнейший удар по мировой экономике. По его словам, с самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранение дохода российских семей, поддержка занятости.