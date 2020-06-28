Следователи начали проверку по факту утечки в Норильске
Сегодня, 28 июня, на «Талнахской обогатительной фабрике» в Норильске произошла утечка оборотной воды в тундру.
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Следственный комитет РФ проводит проверку по факту утечки с «Талнахской обогатительной фабрики» в Норильске.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства, берутся пробы воды, фиксируется обстановка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
Сегодня, 28 июня, на «Талнахской обогатительной фабрике» в Норильске произошла утечка оборотной воды в тундру. Существует угроза попадания стоков в реку Хараелах.