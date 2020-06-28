Открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано
Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.
© Видео: Ильдус, местный житель © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре в производственно-складском ангаре поступило на пульт дежурного 27 июня в 21:22. Нa момент прибытия первого пожарно-спасательного подрaзделения площaдь открытого горения в ангаре составлялa 400 квадратных метров. Позже площaдь пожарa увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Также обрушилась кровля. К счастью, на момент возгорания людей в здании не было.
Причина ЧП устaнавливается.