В бывшем рыцарском замке в Латвии нашли таинственную надпись XVI века

Ученые обнаружили на одном из камней южной башни бывшего рыцарского замка в Цесисе историческую надпись, относящуюся к XVI столетию. Содержание выцарапанной надписи на латыни и немецком языке удалось частично расшифровать, заявил директор отдела цесисского музея средневекового замка Гундарс Калниньш. Предполагается, что это отрывок из послания апостола Павла римлянам на латыни: «Si Deus pro nobis quis contra nos», что означает «если Бог с нами, кто против нас».

По его словам, это старейший и самый значительный вырезанный в камне текст, из известных сохранившихся в замке. Рядом с посланием также был замечен рисунок гербового щита и инициалы WKVA. Директор отметил, что надпись выполнена острым металлическим предметом. Автор, вероятно, использовал кинжал, не слишком боясь испортить заостренное лезвие

Вероятно, замок принадлежал рыцаско-монашескому Тевтонскому ордену. Замок в Цесисе был основан в 1209 году и в течение долгих лет служил резиденцией ливонских ландмейстеров, передает портал Lsm.lv.