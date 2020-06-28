В «Норникеле» отреагировали на утечку с фабрики в Красноярском крае

В «Норникеле» отреагировали на утечку с «Талнахской обогатительной фабрики» в Норильске.

Ранее на «Талнахской обогатительной фабрике» в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости. По сообщению МЧС, стоки могут попасть в реку Хараелах. На месте работает оперативная группа.

По сообщению «Норникеля», компания оперативно остановила слив оборотной воды через границу отстойника фабрики.

«Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по факту инцидента проводят служебное расследование, на месте работают надзорные органы. Угрозы утечки отходов нет.