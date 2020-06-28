В России заработала новая информационная система по ОСАГО

С 28 июня в России начинает работать новая автоматизированная информационная система ОСАГО, которая позволит централизованно собирать, обрабатывать и хранить информацию о полисах, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Данные системы будут доступны Банку России и федеральным органам исполнительной власти. Создание системы сбора данных по «автогражданке» обошлось союзу в 2 миллиарда рублей, все работы были выполнены за пол года.

«Этим проектом мы создаем единую платформу, подключаясь к которой страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев», - заявил глава РСА Игорь Юргенс.

РСА в ближайшие четыре года планирует создать на основе АИС ОСАГО систему для сбора данных по всем видам страхования, передает РИА Новости.

С 8 марта вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств. Водители смогут внести информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса. В частности, автовладельцам теперь не нужно заключать договор добровольного автострахования в качестве отдельного документа.