Мишустин утвердил новые правила по льготным кредитам на автомобили

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи льготных кредитов на новые автомобили, произведенные в РФ.

Отмечается, что выдающие льготные кредиты на авто медицинским работникам и семьям с детьми банки смогут рассчитывать на возмещение выпадающих доходов со стороны государства. Для жителей Дальнего Востока скидка на кредит будет составлять 25% от цены машины.

«Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25% от его цены», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Максимальная стоимость автомобиля, подпадающего под новые правила выдачи льготных кредитов, составит 1,5 миллиона рублей. В 2020 году на программу направлено 22,5 миллиарда рублей. Она должна поддержать как российские семьи, так и отечественный автопром.