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В Москве еще 1 052 пациента вылечились от COVID-19

Ирина Егорова
10:54 28.06.2020
Всего число выздоровевших превысило 147 тысяч человек.
В Москве еще 1 052 пациента вылечились от COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки еще 1 052 пациента в столице вылечились от коронавируса.

 «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095», - сообщила вице-мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «ничего страшного не произошло» после снятия ограничений в столице, которые некоторые считали преждевременными. После третьего этапа послаблений в столице открылись кафе, рестораны, музеи, фитнес-клубы и бассейны.

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