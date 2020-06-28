В Москве еще 1 052 пациента вылечились от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки еще 1 052 пациента в столице вылечились от коронавируса.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095», - сообщила вице-мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «ничего страшного не произошло» после снятия ограничений в столице, которые некоторые считали преждевременными. После третьего этапа послаблений в столице открылись кафе, рестораны, музеи, фитнес-клубы и бассейны.