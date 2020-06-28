На фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости
По данным МЧС, сообщение об утечке поступило на пульт дежурного в 6.30 по Москве.
© Видео: Илья Зайцев, Вконтакте © Фото: Илья Зайцев, Вконтакте
На «Талнахской обогатительной фабрике» в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости. Стоки могут попасть в реку Хараелах.
По данным МЧС, сообщение об утечке поступило на пульт дежурного в 6.30 по Москве.
«Из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах», - говорится в сообщении краевого МЧС.
На месте утечки работает оперативная группа Норильского ПСГ в составе 11 человек и 3 единиц техники. Перекачка жидкости прекращена, специалисты оценивают масштабы произошедшего.
Кадры с места утечки были опубликованы в Сети. На них видно, как из трубы вырывается большое количество неизвестной жидкости.