Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после очередного снятия ограничений из-за коронавируса «ничего ужасного не произошло». Он добавил, что многие называли действия властей «преждевременными» и сомневались, «потирали руки» и думали, что «произойдет что-то ужасное».

«Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Также он отметил, что за последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и госпитализированных, тяжелобольных на ИВЛ.

Впервые ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, стали смягчать с 9 июня. Тогда работу возобновили парикмахерские, салоны красоты, заработал каршеринг. С 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов, музеи и выставочные залы, а также стоматологические клиники. Третий этап снятия ограничений вступил в силу 23 июня - открылись фитнес-клубы и бассейны, а москвичам разрешили заниматься спортом на уличных тренажерах, проводить торжественные бракосочетания. Также к обычному режиму работы вернулись детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открыли для посетителей стационарные помещения.