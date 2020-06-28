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«Спасибо за мотивацию»: Пригожин решил худеть по примеру Фадеева

Ирина Егорова
10:22 28.06.2020
Ранее Максим Фадеев опубликовал фото, где он похудел на сто килограммов. Продюсер обещал поделиться своей методикой с подписчиками.
© Видео: fadeevmaxim, Instagram © Фото: fadeevmaxim, Instagram

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал сегодняшнее утро со спорта и встал на беговую дорожку, так как накануне был впечатлен результатом похудения Максима Фадеева.

«Ты меня смотивировал. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить. Надеюсь, что продолжу в таком же режиме», - рассказал он на видео, которое появилось в  в сториз в Instagram-аккаунте Фадеева.

Пригожин отметил, что он «жестко поправился». Он решил срочно сбрасывать лишние килограммы, которые близки к 100 и следить за питанием.  

«У меня уже лицо с шарик. Спасибо тебе за мотивацию», - сказал Пригожин.

На ранее опубликованной фотографии,  Фадеев одет в шорты, где все его туловище помещается в одной штанине, вторую же он отодвинул в сторону, демонстрируя, что она пустая. Результат очень удивил подписчиков, они оставляют ему множество восторженных комментариев под постом. 

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