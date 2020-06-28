Самые ожидаемые кинопремьеры лета перенесены на август

На август текущего года в с связи с трудностями, переживаемыми киноиндустрией в период пандемии коронавируса, перенесены две крупные ожидаемые премьеры лета: триллер «Довод» Кристофера Нолана и ремейк «Мулан» от компании Disney.

Картина известного британо-американского режиссера должна была стать флагманом крупнобюджетной продукции, первым появившимся на экранах после начала пандемии. Изначальной датой выхода фильма было заявлено 17 июля, позже превратившееся в 31, а теперь уже в 12 августа.

Вслед за Warner Bros. и Ноланом об изменении даты премьеры заявили и создатели фильма «Мулан». Его изначально планировали выпустить еще в марте, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации назначили выход картины на 24 июля. Теперь ремейк знаменитого мультфильма обещают показать не ранее 21 августа.

Перенос «Довода», согласно информации издания Variety, с большой вероятностью был обусловлен продлением ограничений в штате Нью-Йорк, из-за которых создатели фильма могли бы потерять значительную прибыль из американского сегмента.

Disney же предпочитает избегать роли компании, первой выпустившей блокбастер в период распространения коронавируса, желая понаблюдать за развитием ситуации во время премьеры «Довода».