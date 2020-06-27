В Москве от COVID-19 вылечились 1 852 пациента за сутки

За прошедшие сутки в Москве вылечились 1 852 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043», - сообщила вице-мэр.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие COVID-19 и не имеющие хронических заболеваний.

Москва на этой неделе приступила к третьему этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Открылись кафе, рестораны, библиотеки, фитнес-залы, тренажерные клубы, детские сады и отделения соцзащиты.