Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Отдыхая на пляже, купаясь в море есть риск инфицирования коронавирусом, заявил крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, инфекция может попасть к вам в организм через рот или через нос и вы заразитесь», - заявил он.

В связи с этим он посоветовал не полоскать горло морской водой, не глотать ее и лишний раз не нырять. Также он рекомендовал отдыхающим на пляже соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. В транспорте, магазинах и других общественных местах следует носить маски, передает «Парламентская газета».

Напомним, что курортный сезон в Крыму начинается с 1 июля. Российским туристам, приезжающим в Крым, не нужно будет предварительно сдавать тест на отсутствие COVID-19 и пребывать на карантине в течение двух недель.