Астронавт NASA во время выхода в открытый космос с МКС потерял нарукавное зеркальце

Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце, оно слетело со скафандра и выплыло наружу станции. Прибор помогает читать показы скафандров, которые нельзя увидеть напрямую. Инцидент произошел во время выхода в космос для замены 24 аккумуляторных батарей в солнечной энергетической системе американского сегмента МКС на новые, 24 более мощные литий-ионные блоки.

Сообщается, что маленькое зеркало весом около 50 грамм уплыло в космос со скоростью около километра в час, но оно не угрожает безопасному полету МКС и экипажу, сообщает сайт spaceflightnow.com.

Выход был осуществлен в рамках плановой модернизации систем питания МКС. Операция началась 26 июня около 14.40 по Москве и должна продлиться примерно семь часов.