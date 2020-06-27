В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми

Увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.



По мнению автора инициативы, дополнительная выплата одному из родителей, уволенному с 1 марта 2020 года, которая начислялась в апреле, мае и июне должна сохраниться и после пандемии, как постоянная поддержка семей, оказавшихся в сложном материальном положении. Также он предлагает увеличить размера детской доплаты с трех до 5 тысяч рублей на каждого ребенка, передает RT.

Из-за пандемии коронавируса Владимир Путин в своем обращении заявил о поддержки семей с детьми. Так, за апрель, май и июнь семьям с детьми до трех лет выплачивали по пять тысяч рублей. Граждане страны с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня.

В своем недавнем обращении российский лидер заявил о продлении данной меры и заявил, что по 10 тысяч рублей на каждого ребенка будет выделено еще и в июле. Тем, кому уже зачислили аналогичное пособие, средства переведут автоматически. Всем остальным необходимо оформить заявку на сайте «Госуслуги» до 1 октября.