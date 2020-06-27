Марго Робби снимется в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря», сообщает The Hollywood Reporter.

Какого именно героя сыграет Робби в данном проекте пока не сообщается.

Новая серия приключенческих фильмов не будет связана с оригинальной франшизой с Джони Деппом в главной роли, а покажет «совершенно оригинальную историю с новыми персонажами».

Сценаристом женской версии будет извстный голливудский автор Кристина Ходсон, режиссером создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин.

Среди последних работ Робби - «Страна грез» и « Однажды в Голливуде», «Хищные птицы», сценарий к которому написала Ходсон.

«Пираты Карибского моря» - одна из самых прибыльных франшиз за все время, которая получила более 4,5 миллиардов долларов за пять художественных фильмов. Последний фильм саги вышел в 2017 году.