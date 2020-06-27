Назван продукт, способный снижать сахар в крови

Иранские исследователи выяснили, что каротиноид, в частности, астаксантин способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови, сообщается в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания.

Кроме того, исследователи сообщили, что антиоксидант астаксантин может защищать от высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина. Это делает диету, богатую астаксантином, полезной для людей с диабетом 2 типа.

Он содержится в микроводорослях, дрожжах и морепродуктах, таких как форель, лосось и креветки. А каротиноид придает овощам и фруктам яркий оранжевый цвет.

Исследование, которое длилось в течение двух месяцев, показало, что у диабетиков, получавших астаксантин, наблюдалось снижение массы жира в организме. Те же добровольцы имели более низкое систолическое давление.

Астаксантин обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Антиоксиданты важны для повышения иммунитета и устойчивости к болезням. Также помогают сохранить кожу молодой и здоровой и предотвратить преждевременное старение.

Ранее стало известно, что заболевание коронавирусом может стать причиной развития сахарного диабета. Из-за острых инфекционных заболеваний, чувствительность рецепторов жировой, мышечной тканей, печени к инсулину уменьшается. Соответственно инсулин хуже работает, глюкоза хуже поступает из крови к клетке.