Кардиолог рассказал, как легче перенести влияние «погодной пилы» метеозависимым людям

Жаркие температуры и резкие изменения погодных условий негативно влияют на хронические заболевания и могут стать причиной плохого самочувствия. Подобные условия врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков охарактеризовал как «погодную пилу».

Врач указал, что происходящие сейчас перепады давления, влажности и магнитной активности могут серьезно навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такое время им необходимо внимательно следить за приемом лекарств и не пропускать их.

«Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра», - цитирует Беленкова радио Sputnik.

Для метеозависимых граждан для облегчения состояния существует ряд определенных препаратов, таких как элеутерококк, левзея и мелатонин, который управляет биоритмами организма и помогает справиться с дополнительной нагрузкой из-за погоды.