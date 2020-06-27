«Большой вклад»: вылечившаяся от COVID-19 пациентка в госпитале поблагодарила врачей

Пациентка Анна Непомнящая, вылечившаяся от короновирусной инфекции в военном полевом госпитале в Чите, поблагодарила врачей за помощь.

«Приехала с положительным диагнозом. В этом госпитале работают очень хорошие люди, которым я благодарна. Уход замечательный, отношение врачей хорошее. Большое спасибо, что они несут такой вклад в нашу жизнь», - сказала она.

С 7 июня, когда заработал полевой военный госпиталь в Чите на 100 коек, медицинскую помощь получили 52 человека, 33 пациента из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выписано семь пациентов.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край.