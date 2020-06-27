«Все способствует выздоровлению»: бывший пациент об условиях пребывания в госпитале в Чите

В военном полевом госпитале в Чите все способствует выздоровлению, отметил бывший пациент, который вылечился от коронавируса Николай Татарян.

«Природа, чистый воздух и отношение военных медиков отличное, индивидуальный подход к каждому, по бытовым условиям все отлично», - отметил он.

Николай поступил в госпиталь 15 июня с диагнозом коронавирус. За 10 дней, пройдя лечение и все тесты, он выздоровел.

С 7 июня, когда заработал полевой военный госпиталь в Чите на 100 коек, медицинскую помощь получили 52 человека, 33 пациента из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выписано семь пациентов.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край.