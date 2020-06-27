Настоящее лето: 27 июня воздух в Москве прогреется до 32 градусов

В субботу, 27 июня, в Москве ожидается плюс 32 градуса, переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Возможно местами пройдет дождь с грозой.

Ночью температура опустится до 18 градусов. Северо-западный и западный ветер будет достигать от 5 до 10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Из-за ветра и жары объявлен желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье сегодня ожидается 27-32 градусов тепла, ночью - до 15.

По информации «Фобоса», на следующей неделе «температурные качели» продолжатся. В июле установится близкая к норме температура - 23-25 градусов выше нуля. Каких-либо рекордов или резких аномальных явлений не ожидается, будет обычная погода для середины лета.