«Выписано 7 пациентов за стуки»: работа в военном госпитале Читы идет полным ходом
В полевом многопрофильном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией в Чите полным ходом идет работа.
«За прошедшие сутки выписано 7 пациентов», – рассказала заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.
Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 в Забайкальском крае.
«В госпиталь поступило пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении сейчас находятся 19 человек», – уточнила Смагулова.
Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает прием и оказание помощи пациентам. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.