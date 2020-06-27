SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск спутников Starlink

Пуск спутников Starlink, который должен был быть произведен сегодня на территории Соединенных штатов, отменен на неопределенное время.

Соответствующую информация предоставила у себя в Twitter американская компания SpaceX, которая должна была вывести спутники на орбиту с использованием ракеты- носителя Falcon 9.

Команде перед запуском оказалось необходимо лишнее время для осуществление всех проверок, однако работоспособность спутников и ракеты была доказана.

В SpaceX указали, что дата нового пуска будет определена и озвучена после согласования с пусковым комплексом.

Американская компания последний раз отправляла Starlink на орбиту 13 июня с космодрома на мысе Канаверал. В настоящее время между SpaceX и Министерством обороны США действует специальное соглашение о сотрудничестве, касающееся программе запуска в космос спутников Starlink.