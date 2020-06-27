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Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Лина Давыдова
04:25 27.06.2020
Платформу обвинили в нарушении авторских прав при создании фильма «Энола Холмс».
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
© Фото: WaldmÃ’.Â�ller via www.imago-imawww.imago-images.de, Globallookpress

Наследники знаменитого английского писателя  Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix. Платформу обвинили в нарушении авторских прав при создании фильма «Энола Холмс», пишет The Independent.

Картина основана на серии книг писателя Нэнси Спрингер, повествующих о младшей сестре Шерлока Холмса Эноле. С 2014 года наследники Конан Дойла на основании решения суда перестали получать авторские отчисления за произведения, написанные до 1923 года, так как они стали общественным достоянием. Однако, по мнению семьи писателя, Спрингер в своих произведениях позаимствовала элементы из поздних произведений писателя, а они под эти условия не попадают. Иск был направлен против кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House и режиссера и сценаристов фильма.

Премьера фильма «Энола Холмс» должна состояться в конце этого года. Роль непосредственно Энолы Холмс в нем играет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. А роль Шерлока досталась Генри Кавиллу. Режиссером фильма выступил Гарри Брэдбир. Две его предыдущие работы - сериалы «Убивая Еву» и «Дрянь» - получили множество наград.

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