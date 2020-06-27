Российские военнослужащие в Киргизии приступили к голосованию по поправкам в Конституцию

Военнослужащие российских военных объектов, дислоцированных в Киргизской Республике, приступили к голосованию по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Для проведения голосования на объединенной российской военной базе в городе Кант был открыт участок, на котором военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей смогут проголосовать по вопросам внесения поправок в основной закон страны. На участке для голосования в Канте также проголосуют военнослужащие испытательной базы российского военно-морского флота в Иссык-Кульской области и узла связи в поселке Чалдовар Чуйской области.

Пропуск голосующих на территорию военного городка допускается после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом. Проход на участок для военнослужащих других воинских частей организован по отдельному маршруту.

Объединенная российская авиационная база Кант, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.