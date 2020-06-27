Итальянские ученые выяснили, могут ли комары переносить коронавирус

В Италии в результате научных исследований было доказано, что коронавирусная инфекция не может быть передана через комаров. К такому выводу пришли специалисты Национального института здравоохранения и опубликовали наблюдения в Medical Xpress.

Опыты указали на тот факт, что кровь, поглощенная животным, даже будучи зараженной, не могла распространять COVID-19 из-за неспособности к размножению.

Ученые указали, что аналогичные результаты наблюдаются и в случае с иными насекомыми, которые точно также неспособны передать заболевание к другому организму.

Ранее сообщалось, что американские исследования открыли закономерность, объединяющую наследственную передачу ДНК и продолжительность жизни.