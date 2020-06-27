Американский рэпер погиб в результате перестрелки

В США в ходе перестрелки погиб рэпер Лоуренс Фрэнс, более известный под псевдонимом Huey. О трагической смерти музыканта сообщил телеканал Fox2.

Музыкант, которому был всего лишь 31 год, получил огнестрельное ранение в Сент-Луисе в ходе перестрелки, в которой участвовали более 10 человек. Музыканта госпитализировали, позже в больнице он умер. Также в перестрелке пострадал еще один человек - 21-летний мужчина, его личности неизвестна. Полиция пока не задержала никого из участников инцидента.

Рэпер Huey известен своим хитом Pop, Lock and Drop It. Он также сотрудничал с другими популярными рэперами T-Pain, Bow Wow и Lil' Wayne.