В Тулуне начали строительство основной дамбы

В городе Тулуне Иркутской области, понесшем прошлым летом серьезные разрушения во время паводка, стартовало строительство основной дамбы на реке Ия. Такую информацию сообщил мэр города Юрий Карих.

Согласно словам градоначальника, работы проходят с 15 июня. На месте возведенной временно конструкции небольшого размера, функцией которой было, в первую очередь, удержание склона, теперь планируют создать постоянную полноценную дамбу.

Возведение сооружения взято под персональный контроль вице-премьера России Марата Хуснуллина, который уделил особое внимание проектно-сметной документации.

«Там очень большой объем работ», - цитируют Кариха РИА Новости.

В настоящее время планируется продолжить строительство до 2023 года. К августу же текущего года предполагается закончить деятельность по ликвидации последствий случившегося.

Ранее сообщалось, что в регионе режим самоизоляции будет пока официально действовать до 28 июня. До этого противоэпидемические ограничения продлевались уже два раза.