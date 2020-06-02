Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники разработали новый способ обмана пользователей WhatsApp. Похищение профилей стало возможным из-за привязки к номеру телефона и SMS-верификации.

Как пишет Forbes, злоумышленники воспользовались тем, что для входа в аккаунт на новом устройстве пользователям необходимо ввести код, который приходит по SMS.

Если у мошенников уже есть доступ к аккаунту WhatsApp кого-то из знакомых предполагаемой жертвы, то от его имени мошенники отправляют сообщение.

«Не работает SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Указал твой номер для получения пароля. Отправь мне его, пожалуйста», - как правило, говорится в сообщении.

После того, как человек отправляет этот код, мошенники получают доступ к его аккаунту.

Еще одна схема - злоумышленники начали выдавать себя за администрацию WhatsApp. В данной ситуации они просят пользователя отправить пароль им лично.

В WhatsApp предупредили, что никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения.