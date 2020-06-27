Онколог рассказал об опасности определенных продуктов

Нарушения питания, неправильное питание, употребление отдельных продуктов – подобного рода факторы могут оказывать влияние на развитие онкологических заболеваний. Такое заявление сделал врач-онколог Андрей Пылев в беседе со «Звездой».

«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», - указал специалист, отметив, что это было доказано еще в прошлом веке.

Исключение же данного продукта или его умеренное употребление «несколько уменьшает риск».

«Питание – это дин из множества факторов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний», - подчеркнул Пылев.

Врач объяснил, что контроль этого фактора в данном случае никак не может повлиять на остальные. Специалист также добавил, что выбор между вариантами есть или не есть какой-либо продукт достаточно неоднозначный, так как в любом продукте можно найти как положительные, так и отрицательные свойства.

Ранее нутрициолог назвала ряд продуктов, которые могут укрепить иммунитет человека, в число которых вошли как всем известные имбирь и чеснок, так и более экзотические варианты, подобные куркуме и кориандру.