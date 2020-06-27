Житель Прикарпатья отдал Зеленскому свои сапоги, чтобы тот прошел по грязи

Житель Ивано-Франковской области отдал украинскому президенту Владимиру Зеленскому свои резиновые сапоги, чтобы тот смог пройти по грязи. Об этом сообщает издание Громадьске.

Президент Украины выбрал крайне неудачную обувь для поездки в Прикарпатье. Зеленский приехал в регион, чтобы лично оценить последствия сильных наводнений. Но в селе Ланчин кортеж президента застрял в грязи, а обувь украинского лидера оказалась не подходящей для таких условий. Один из охранников президента попросил местных жителей принести сапоги. В итоге житель села отдал Зеленскому свои.

Из-за непогоды и паводков на западе Украины наблюдаются масштабные подтопления. Самая сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области.