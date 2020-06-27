Меркель призвала Европу задуматься о новой реальности без лидерства США

Евросоюз формировался с представлением о ведущей роли Соединенных Штатов Америки, однако теперь ситуация меняется. Об этом в интервью изданию The Guardian заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, Европе следует серьезно обдумать нынешнюю реальность, где Вашингтон больше не стремится к роли мирового лидера.

«Мы выросли с определенным знaнием того, что Соединенные Штaты хотят быть мировой державой. Если США сейчaс хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задумaться над этим», — сказала Меркель.

Таким образом канцлер ФРГ отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа сократить американский контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек. Свое решение хозяин Белого дома объяснил тем, что Берлин тратит недостаточно средств на оборону в рамках НАТО.

В то же время Меркель отметила, что Германия знает, что должна тратить больше на оборону, и выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США.