Трамп подписал указ о защите памятников

Американский лидер Дональд Трамп объявил о подписании им указа об охране статуй, монументов и мемориалов США и противодействии вандализму и разрушению наследия страны.

Об этом президент сообщил в личном аккаунте в Twitter.

Нововведение предполагает в качестве мер, препятствующих преступлениям подобного рода, длительные наказания, отбываемые под тюремным заключением.

Снос, повреждение или осквернение памятников деятелей Соединенных Штатов стало частым способом выражения массового недовольства во время протестов, вспыхнувших на территории государства после гибели чернокожего гражданина Джорджа Флойда при задержании правоохранительными органами.

Протестующие разрушают не только относящиеся к деятельности Конфедерации монументы, но и памятники, посвященные историческим личностям, таким как Христофор Колумб или Джордж Вашингтон.

По новым правилам, все лица, действия которых можно расценить как вандализм по отношению к памятникам, могут быть арестованы и получить срок до десяти лет лишения свободы.