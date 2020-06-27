Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп подписал указ о защите памятников

Анна Берестовая
03:12 27.06.2020
За разрушение монументов теперь будет грозить серьезный тюремный срок до десяти лет лишения свободы.
Трамп подписал указ о защите памятников
© Фото: Jim Loscalzo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп объявил о подписании им указа об охране статуй, монументов и мемориалов США и противодействии вандализму и разрушению наследия страны.

Об этом президент сообщил в личном аккаунте в Twitter.

Нововведение предполагает в качестве мер, препятствующих преступлениям подобного рода, длительные наказания, отбываемые под тюремным заключением.

Снос, повреждение или осквернение памятников деятелей Соединенных Штатов стало частым способом выражения массового недовольства во время протестов, вспыхнувших на территории государства после гибели чернокожего гражданина Джорджа Флойда при задержании правоохранительными органами.

Протестующие разрушают не только относящиеся к деятельности Конфедерации монументы, но и памятники, посвященные историческим личностям, таким как Христофор Колумб или Джордж Вашингтон.

По новым правилам, все лица, действия которых можно расценить как вандализм по отношению к памятникам, могут быть арестованы и получить срок до десяти лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата26.06.2020, 18:12
Осложнений не наблюдается: как вакцинация от коронавируса повлияла на самочувствие добровольцев
Дата26.06.2020, 12:44
Фигуристка Сотникова рассказала о самой значимой победе в карьере
Дата26.06.2020, 14:00
Разработчик: обновленный Ми-24 будет приближен по боевой эффективности к Ми-28МН
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:54 В стране и мире
Житель Прикарпатья отдал Зеленскому свои сапоги, чтобы тот прошел по грязи
03:42 В стране и мире
Онколог рассказал об опасности определенных продуктов
03:18 В стране и мире
Меркель призвала Европу задуматься о новой реальности без лидерства США
03:12 В стране и мире
Трамп подписал указ о защите памятников
02:32 В стране и мире
Смягченная версия: в конгресс США внесли новый проект «Северного потока - 2»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Видео
Вслед за Илоном: ставропольский рабочий «стартовал» к фонарному столбу при помощи крана
Раскрыта тайна темной стороны Луны
За 25 секунд: найден способ быстро уничтожить коронавирус
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.