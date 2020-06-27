Один погиб и двое ранены при обстреле автомобиля на границе Ингушетии и Северной Осетии

Неизвестные обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Стрельба произошла вечером в пятницу, 26 июня, на окраине Назрани. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.