Один погиб и двое ранены при обстреле автомобиля на границе Ингушетии и Северной Осетии
По данным СМИ, стрельба произошла на окраине Назрани вечером 26 июня.
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Неизвестные обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Стрельба произошла вечером в пятницу, 26 июня, на окраине Назрани. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.