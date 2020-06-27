Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет

В Министерстве труда отказались от поддержки инициативы по распространению двухмесячных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 включительно и до 18 лет.

Соответствующее заявление сделала Уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова, которая и являлась автором предложения.

Она объяснила, что получила большое число обращений от граждан, просящих дополнительного обеспечения от государства для 16-ти и 17-летних подростков в формате разовых выплат в связи с пандемией коронавируса.

Кузнецова рассказала, что лично обратилась с данной просьбой в правительство РФ, но в Минтруде в качестве альтернативы предложили трудоустроить детей указанного возраста.

Идею о расширении выплат положительно встретили в Государственной Думе и Совете Федерации, а в нескольких регионах страны даже ввели выплаты для детей от 16 лет на местном уровне.

Ранее в Минтруде сообщили, что на реализацию выплат для детей до 16 лет, которые начнут начисляться с 1 июля, будет направлено более 274 миллиардов рублей.