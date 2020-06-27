Стена из огня: кадры мощного пожара на месте взрыва бензовоза под Новым Уренгоем

Вечером в субботу, 27 июня, в районе поселка Коротчаево рядом с Новым Уренгоем произошел взрыв бензовоза. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Кадры с места происшествия быстро попали в социальные сети. На видео, снятых очевидцами, видно, что машина объята огнем, от которого идет сильное густое задымление.

Для борьбы с пламенем были вызваны специалисты. В настоящее время причина чрезвычайного происшествия остается неизвестной. Обстоятельства взрыва будут выясняться.