Горят три тысячи метров: первые кадры с места крупного пожара в Подольске
Возгорание к настоящему моменту удалось локализовать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует первые кадры с места крупного пожара в подмосковном Подольске. Огонь, распространившийся на площади три тысячи квадратных метров, к настоящему моменту удалось локализовать.
Сообщение о пожаре в производственно-складском ангаре поступило на пульт дежурного 27 июня в 21:22. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь открытого горения в ангаре составляла 400 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась. Кроме того обрушилась кровля здания.
Причина пожара устанавливается.