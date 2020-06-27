Названы сроки восстановления туристической отрасли России

Туристическая отрасль России может восстановиться после пандемии COVID-19 к весне 2021 года. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Туризм может восстaновиться раньше, чем к концу 2021 г., a именно уже к весне 2021 г. Более того, мы предлагaем отельерам и туроператорaм вместе с регионами проработать продление этого курортного сезонa до концa октября 2020 г.», - цитирует ТАСС Догузову.

Ранее глава Ростуризма рассказала об открытии самых популярных у россиян туристических направлений внутри страны к началу следующего месяца. По ее словам, ведомство ставит перед собой задачу обеспечить безопасный и доступный отдых для всех граждан от Калининграда до Владивостока.