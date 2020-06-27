Ситема онлайн-голосования была восстановлена после отраженной попытки атаки

Система осуществления онлайн-голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации была полностью восстановлена после с успехом отраженной попытки атаки. Об этом рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Неудачная попытка нарушить функционирование системы и получить несанкционированный доступ к бюллетеням, совершенная через ноду наблюдателя, была пресечена.

«Нода наблюдателя открыта в Интернет», - цитируют Костырко РИА Новости.

Он также добавил, что некоторое время после случившегося инцидента будут производиться специальные мероприятия для поддержания информационной безопасности системы.

Ранее сообщалось, что к вечеру 27 июня явка на электронное голосование составила 75% зарегистрированных избирателей.