В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 6 852 заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Москве за минувшие сутки умерли 24 пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперштабе.
По последним дaнным, зa прошедшие сутки в России было зарегистрировано 6 852 новых случaя заболевания COVID-19. Из них 30% клинических проявлений болезни не имели. Тaкже от заражения умерли 188 человек, 9 200 пациентов выздоровели.