На трассе «Нева» торжественно открыли памятник «Погибшим при защите Отечества»

В Новгородской области на 561-м километре трассы «Нева» теперь будет стоять памятник «Погибшим при защите Отечества». Торжественное открытие монумента состоялось сегодня в присутствии многочисленных высокопоставленных гостей.

В месте, где в 1942 году шли ожесточенные бои, погибли 50 тысяч красноармейцев Волховского фронта, а еще 30 тысяч - попали в плен, появился Бронзовый солдат, вставший на защиту Родины. Почти шесть метров в высоту вместе с постаментом, больше трех тонн веса.

Торжественность момента на открытии памятника подчеркнули оркестр и рота почетного караулом. Сразу после церемонии к монументу возложили цветы.

«Открытый сегодня памятник призвал восстановить историческую справедливость. Выражаю признательность компании компании "Автодор" и фонду развития науки и культуры "Таволга"», - сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В 1942 году рядом с деревней Мясной Бор шли ожесточенные бои, в которых погибли больше 50 000 красноармейцев Волховского фронта. Останки солдат в Долине Смерти обнаружили в 2013 при строительстве дороги.