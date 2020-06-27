Ангар полыхает в Подольске: часть здания обрушилась

Производственно-складское здание загорелось в подмосковном Подольске: частично обрушилась кровля. О ЧП сообщает источник в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о пожаре по адресу: Домодедовское шоссе, дом 14, поступило на пульт дежурного в 21:22. Площадь пожара составляла 400 кв. метров, однако к настоящему моменту она увеличилась до 3 тысяч кв. метров. Угрозы соседним зданиям нет.

К тушению привлечены 52 человека и 16 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.